Suzana Jovanović je davnih dana zapostavila svoju karijeru kako bi se posvetila porodici i odgajanju ćerke Aleksandre i sina Danijela, a sada je otkrila da i dalje ne planira da se penzioniše.

Iako godinama u senci, Suzana je nagovestila da bi publika uskoro mogla da čuje nešto novo.

- Volela bih da ostavim još neku lepu pesmu, da moja unuka ima šta da peva - rekla je pevačica, ne skrivajući suze, ali i osmeh zbog novih životnih pobeda.

"Do poslednjeg dana sam verovala u čudo"

Suzana Jovanović je ogolila dušu o svom životu, karijeri i gubitku supruga Saše Popovića koji je potresao čitav region.

Iako je od Sašine smrti prošlo više od godinu dana, Suzana je istakla da joj i dalje neizmerno fali.

- Nedostaje mi sve. Njegovo fizičko prisutstvo, da ga zagrlim, poljubim. On je bio poseban čovek - istakla je Suzana sa suzama u očima i prisetila trenutka kada su ona i Saša Popović saznali surovu dijagnozu u bolnici na Bežanijskoj kosi.

- Mislila sam da je on večan, da nikada ne može da ode.

Kako je istakla, Saša je poslednjih dana života, u bolnici u Parizu, pokazivao neverovatnu hrabrost i radnu etiku čak i kada mu je bilo najteže, sklapajući parove za "Zvezde Granda" do gotovo samog kraja.

- Do poslednjeg dana sam verovala da će se desiti čudo i da će on da pobedi bolest. I on je verovao - rekla je emotivna Suzana u emisiji “Show Stoperka”.

