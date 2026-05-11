Pevačica Suzana Jovanović, početkom marta meseca doživela je najveću sreću, kada se snaja Tijana porodila i darovala joj devojčicu kojoj su Suzanin sin Danijel i ona, dali ime Marta.

- Beba je dobro, sve je prošlo super, lagano se porodila snajka. Beba je super, dobila je čistu desetku, sve je u najboljem redu. Ja sam super, još uvek su mi pomešana osećanja. Tu je malo tuge, malo radosti. Više je radosti nego tuge. Hvala Bogu došao je mali anđeo u naš život i treba da se radujemo - rekla je Suzana nakon snajinog porođaja za medije.

Mama Tijana pre nekoliko dana objavila je fotografiju sa putovanja, na kojoj smo mogli da vidimo preslatku Martu stilizovanu po poslednjoj modi, a čini se da je upravo od bake Suzane nasledila hedonizam, te je tako uživala u putovanju u maminom zagrljaju.

Podsećanja radi, Tijana, koja se profesionalno bavi šminkanjem radi u Grandu, završila je Ekonosmki fakultet. Nedavno se pojavila u podmakloj trudnoći, u dokumentarnom filmu o životu i karijeri Saše Popovića, otvoreno je govorila o odnosu sa pokojnim estradnim magom:

- Za mene je on predstavljao podršku, oslonac, sigurnost. Bio je čovek otvorenog, širokog srca. Od prvog momenta kad smo se upoznali prihvatio me je kao člana porodice i nikada nisam osetila da tu ne pripadam - rekla je Tijana.

- Uvek je davao, što materijalno, što emotivno. Podjednako i svojoj deci i meni. Ni u čemu nas nije razdvajao. Kako su oni nešto dobili, tako i ja - priznala je Danijelova supruga.

BONUS VIDEO: