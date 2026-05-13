Zaržalo parče metala, ispostavilo se, u stvari je 1.300 godina star mač.

Henrik Refsnes Mertvet, đak prvog razreda škole Fredhajm, primetio je predmet tokom ekskurzije u oblasti Brandbu. On je primetio predmet tokom šetnje sa drugarima.

- Ovaj deo je virio iz zemlje, pa sam pomislio da ga podignem i vidim šta je to – rekao je mališan za lokalne novine.

Njegovi učitelji odmah su pozvali lokalnu arheološku službu. Ispostavilo se da je ova odluka spasla važan deo norveške istorije iz ranog srednjeg veka.

- Prošle nedelje se u Brandbuu, u opštini Gran, pojavio neverovatno dobro očuvan mač. Pronalazači su bili đaci prvog razreda škole Fredhajm. Odeljenje je bilo na prolećnom izletu kada je Henrik (6) primetio nešto čudno kako viri iz zemlje. Mač je sada stigao kod nas. Mač je ono što nazivamo „jednosekli”. To znači da je oštar samo s jedne strane. Verujemo da je mač star oko 1.300 godina, dakle iz merovinškog perioda ili sa samog početka vikinškog doba – napisali su na Fejsbuk stranici zvaničnici iz Kulturne baštine Inlandeta.

- Super smo ponosni na decu koja su uspela da uoče mač u polju. Svaka čast! Takođe nam je veoma drago što su uradili sve kako treba: pozvali su arheologa iz okruga Inlandet i ispričali mu šta su pronašli. Impresivno! Kakva predivna priča. Mač je sada na putu za Muzej istorije kulture u Oslu.

Mač je verovatno pripadao ratniku, zemljoradniku visokog statusa ili nekome ko je živeo u turbulentnom vremenu u Norveškoj ranog srednjeg veka, piše Arkeonews.