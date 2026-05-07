Kreativni direktor "Granda", Saša Popović preminuo je 1. marta, nakon duge i teške bolesti, u 70. godini.

Gotovo da nema javne ličnosti sa domaće muzičke scene koja sa tugom nije dočekala ovu vest i oprostila se od estradnog maga.

Pokojni Saša Popović nikada se nije izmirio sa sa pevačicom Elmom Sinanović, koja ga je pre nekoliko godina tužila, a nakon smrti se čak nije ni oprostila od njega.

- Kasno je, imam neke goste, počeo mi je praznik i ne mogu sad da pričam - rekla je Elma.

Na pitanje da li je čula da je Saša Popović preminuo, odgovorila je:

- Morate da me ispoštujete. Ramazan je, praznik mi je. Hvala vam puno - rekla je tada Elma Sinanović za Srbija Danas.

