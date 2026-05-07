Kreativni direktor "Granda", Saša Popović preminuo je 1. marta, nakon duge i teške bolesti, u 70. godini.
Gotovo da nema javne ličnosti sa domaće muzičke scene koja sa tugom nije dočekala ovu vest i oprostila se od estradnog maga.
Pokojni Saša Popović nikada se nije izmirio sa sa pevačicom Elmom Sinanović, koja ga je pre nekoliko godina tužila, a nakon smrti se čak nije ni oprostila od njega.
- Kasno je, imam neke goste, počeo mi je praznik i ne mogu sad da pričam - rekla je Elma.
Na pitanje da li je čula da je Saša Popović preminuo, odgovorila je:
- Morate da me ispoštujete. Ramazan je, praznik mi je. Hvala vam puno - rekla je tada Elma Sinanović za Srbija Danas.
BONUS VIDEO:
Komentari (0)