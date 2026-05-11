Suzana Jovanović iz prvog braka ima sina Danijela Jovanovića, a malo ko zna da je i on zaposlen u Grand produkciji.

Pored člana žirija Aleksandra Milića Milija, na Košutnjaku se pojavio i Suzanin naslednik.

Danijel je stigao u luksuznom automobilu, a po izlasku iz vozila pogledao je ka novinarskim ekipama koje su se nalazile ispred studija.

Iako nije reagovao niti ih pozdravio, nije ni pokušao da izbegne fotografe, već je na kratko zastao.

Naime, prvo se pozdravio sa kolegom, a nakon nekoliko minuta razgovora uputio se ka svom radnom mestu.

On uglavnom radi u režiji, ali je angažovan i kao ton-majstor.

"Sale je bio veoma ponosan na Danijela"

Podsetimo, pokojni Saša Popović decenijama je bio u braku sa Suzanom Jovanović, sa kojom je dobio ćerku Aleksandru.

Ipak, njenog sina iz prvog braka gledao je kao svog naslednika.

Pevačica je svojevremeno govorila o odnosu između njih dvojice.

- Reč "očuh" zvuči zaista jezivo, ali je u našoj porodičnoj situaciji potpuno drugačija atmosfera. Sale je nebrojeno puta u društvu rekao za Danijela: "Kao da je moj sin, žao mi je što mu ja nisam pravi otac". Veoma je ponosan na njega i u studiju rade zajedno - govorila je nedavno.

