Udovica Saše Popović, Suzana Jovanović, je rođena Beograđanka koja je veći deo svog detinjstva provela u Ralji, nedaleko od Smedereva. Pre Saše, imala je jedan brak, u kojem je rodila sina Danijela.

Njeno srce sa nepunih 18 godina osvojio je harmonikaš Rade Zdravković sa kojim odmah venčala i za nekoliko meseci rodila sina Danijela. Brak je nažalost trajao kratko, samo sedam meseci, nakon čega se razvela i vratila u porodični dom.

U javnosti nikada nije želela mnogo da priča o tom periodu, a jednom prilikom je rekla:

- Otac je onaj koji brine o vama, bez obzira na to da li je biološki ili ne. Sale ga je i školovao i othranio i gde god da ima priliku ističe da je Danijel i više nego njegov sin - rekla je tada Suzana.

Danijel, kako je pevačica navela, ne želi da čuje ni reč o svom ocu.

- Danijel ne želi da pričam o njegovom pravom ocu, nije zaslužio da ga pominjem. Danijel je odrastao sa Sašom i sa mnom i njegov pravi otac je Sale. Sve što je naučio naučio je od njega. On radi kod nas u "Grandu", u režiji, kao ton-majstor, i odlično se snašao. Meni srce raste svaki dan kada čujem da ga ljudi hvale, napravili smo od njega divnog čoveka i verujem da će jednog dana biti divan suprug - izjavila je Suzana pre nekoliko godina, a nedavno je otkrila da Danijel nažalost ne nosi prezime Popović, već njeno Jovanović.

