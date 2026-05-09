U objavi stoji:

"Za mene nema veće svetinje od Srbije."

Prethodno, predsednik Vučić izjavio je juče da je potpisivanje Memoranduma o saradnji na osnivanju Univerziteta Sveti Sava između Republike Srbije i Srpske pravoslavne crkve ogroman korak napred u načinu, modelu, ali i pristupu obrazovanju budućih generacija.

Vučić je u Patrijaršiji u Beogradu, gde je Memorandum potpisan, istakao da narod bez obrazovanja nema budućnosti i da naša prosveta nikada nije bila odvojena od vere.

Naveo je takođe da će država pružiti svaku pomoć i podršku Univerzitetu Sveti Sava i ukazao da će na tom univerzitetu deca imati priliku da stiču izuzetno znanje i da baštine patriotizam i ljubav prema otadžbini.

"Vaši ciljevi su veliki, snovi uzvišeni. Kao država, pomoći ćemo da te snove ostvarite, a znam da time činimo najbolje za našu decu i za našu budućnost, jer će moći da steknu izuzetno obrazovanje, jer će moći da baštine patriotizam, ljubav prema svojoj otadžbini, kao jednu od najviših vrednosti", rekao je predsednik.

Govoreći o srpskom obrazovanju, Vučić je naveo da je Srbija u poslednjih godinu i po dana prošla kroz pravu Golgotu.

"Pokušali su spolja i iznutra da nam unište sve temeljne vrednosti, da razore i našu veru, i našu veru u budućnost, i naše znanje i naš rad, i sve ono na čemu smo baštinili i saradnju, ali i uverenje da možemo da budemo bolji i uspešniji. Zato je danas potpisivanje ovog Memoranduma od ključnog značaja", ukazao je Vučić.

Istakao je da, zahvaljujući crkvenim školama, srpski narod nije izgubio sebe u trenucima kada je gubio svoju državu i dodao da crkva ne može bez podrške države, a da je država slaba i nikada dovoljno korisna svome rodu bez podrške crkve.