Pevačica Maja Odžaklijevska iskreno je govorila o zdravstvenom problemu kroz koji je prošla pre nekoliko godina, otkrivši da ju je nagli gubitak kose ozbiljno uplašio.

Kako je ispričala, pre četiri godine doživela je veliki stres nakon što je kosa počela naglo da joj opada, zbog čega je pomislila na najgori scenario.

"Potpuno mi je opala kosa"

- Pre četiri godine desilo se da mi je potpuno opala kosa, mislila sam da imam neki skriveni rak. Otišla sam kod lekara i uradila sve pretrage. Rekli su da su svi parametri odgovarajući i da je sve u redu - rekla je pevačica.

Dodala je da su joj lekari objasnili da je opadanje kose zapravo posledica stresa.

- Međutim, s moje glave su otpadali pramenovi. Zamislite, od duge kose ostali su samo patrljci. Bila sam sigurna da imam rak, ali su mi objasnili da je to najverovatnije posledica stresa. Kad narod kaže da sve ide iz glave, zaista je tako. Sve zavisi od toga kako ćete posmatrati određene stvari - istakla je Odžaklijevska.

Pevačica je prethodnih godina veliki deo vremena posvetila svom unuku, priznajući da joj nije bilo lako da se nosi sa izazovima koje je takva situacija donosila.

- I sad ja vodim brigu o unuku. Nije to snaga, to je ljubav. Ljubav pokreće svaki atom u telu, ja bih s njim na kraj sveta, nije važno gde smo, samo da budemo zajedno i da on bude smiren - naglasila je ona.

Otkrila je i da je njen unuk u jednom periodu imao teške epizode i agresivne reakcije, ali da je uz mnogo strpljenja i ljubavi uspevala da mu pruži sigurnost.

- Jer, on je imao neke fleševe, gde je mnogo bio agresivan. Dok sam ja to mogla ovako mala da "hendlam", da ga prigrlim i kažem: "Baka te voli, baka te voli, nemoj više, nemoj više"… To su napadi, dotle sam mogla… S njim sam konstantno u kontaktu, ne samo preko veze. Odem jednom nedeljno da ga posetim. Nisam sad ovih par meseci, ali je zato on bio kod mene, kod nas. Onda smo mu pravili rođendan i razne događaje, ne bi li on bio zadovoljan. Sada se već to malo menja, ušao je u 17. godinu života. Pretpostavljam da se i kod njega to nekako sleglo, da sve može drugačije. Periodično jeste - rekla je pevačica za Hype.