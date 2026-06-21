Grmljavinsko nevreme, koje je danas zahvatilo Splitsko-dalmatinsku županiju, izazvalo je nekoliko požara od kojih je jedan već ugašen, saopšteno je iz lokalne vatrogasne službe, prenose hrvatski mediji.

Požari su izbili kod Vrgorca, u Tugarama, na Klisu i kod Trilja, preneo je Index.hr. U Županijskom vatrogasno-operativnom centru Split naveli su da su požare najverovatnije izazvali udari gromova na nekoliko lokacija. Vatra je najpre izbila kod Biska, nedaleko od Trilja, a taj požar vatrogasci su ubrzo ugasili. Više vatrogasaca s vozilima na terenu je i u Tugarama kod Omiša gde je takođe izbio požar čije širenje je sprečeno i stavljeno pod kontrolu.

Treći požar nastao je visoko u brdu iznad Vrgorca, a tamošnje vatrogasne snage ga kontrolišu.

Požar u Blacama na Klisu je i dalje aktivan zbog čega je nešto pre 19 sati snagama na terenu u pomoć stigao avion kanader. Požare gasi nekoliko desetina županijskih vatrogasaca, a na terenu gori uglavnom nisko rastinje i šuma. Vatrogasci ističu da ni u jednom trenutku nisu bili ugroženi ljudski životi kao ni objekti. Veličina opožarene površine biće poznata tek nakon što svi požari budu ugašeni, navodi Index.