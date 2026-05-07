Psiholog Mark Travers tvrdi da najuspešniji ljudi prilagođavaju svoje rutine načinu na koji njihov mozak prirodno funkcioniše.

Istraživanja sve više pokazuju da produktivnost zavisi ne samo od količine posla, već i od kvaliteta odmora i usklađenosti sa sopstvenim ritmom. Prema Traversu, to su dva pravila produktivnosti koja uspešni ljudi namerno ignorišu.

Pravilo 1: Maksimalno iskoristite svaki sat

Travers objašnjava da mozak ne funkcioniše stalno, već u ciklusima aktivnosti i odmora koji traju otprilike 90 do 120 minuta. Tokom vrhunca ciklusa, fokus i efikasnost su visoki, dok kasnije dolazi do pada i potrebe za oporavkom.

„Istraživanje psihologa Andersa Eriksona iz 1993. godine pokazalo je da su elitni violinisti, pored intenzivnog rada, imali i više sna i redovne periode odmora“, kaže Travers.

On je dodao i da je Čarls Darvin radio u kraćim, fokusiranim intervalima i namerno ostavljali prostor za odmor, šetnje i potpuno isključivanje iz posla.

Pravilo 2: Uvek se budite rano

Rano ustajanje se često predstavlja kao ključ uspeha, ali psiholog upozorava da takav savet ne odgovara svima jer hronotip, tj. prirodna sklonost tela ka određenom vremenu spavanja i buđenja, ima jaku genetsku komponentu. „Prisiljavanje večernjih tipova na raspored ranog jutra može smanjiti koncentraciju i efikasnost, umesto da ih učini produktivnijim“, objašnjava Travers.

Velika studija iz 2024. godine otkrila je da su večernji tipovi imali bolje kognitivne rezultate na nizu testova, dok druga istraživanja povezuju večernje sate sa većom kreativnošću.

Psiholog je podsetio na pisce Franca Kafku i Marsela Prusta, koji su svoja najpoznatija dela stvarali noću, zaključujući da ne postoji univerzalno najbolje vreme za rad, prenosi Psychology Today.