Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ) izdao je večeras novo hitno upozorenje zbog izraženih grmljavinskih procesa u pojedinim delovima Srbije. Meteorolozi upozoravaju da se u narednih sat vremena očekuju lokalno obilniji pljuskovi sa grmljavinom, uz kratkotrajnu pojavu sugradice i grada.

Prema najnovijem upozorenju objavljenom u 17.45 časova, na području Podunavskog okruga, odnosno Smedereva i okoline, očekuju se intenzivni grmljavinski procesi praćeni jakim pljuskovima.

U narednih sat vremena na području Podunavskog okruga (Smederevo i okolina) lokalno obilniji pljuskovi sa grmljavinom, uz kratkotrajnu pojavu sugradice i grada - saopštio je RHMZ.

Nevreme tokom dana zahvatilo više okruga

Tokom popodneva meteorolozi su izdali više uzastopnih hitnih upozorenja za različite delove Srbije.

Najpre je upozorenje izdato za područje srednjeg Banata, gde su zabeleženi izraženi grmljavinski procesi sa mogućom pojavom grada i sugradice.

Nedugo zatim na udaru su se našli Moravički i Šumadijski okrug, gde su takođe najavljeni lokalno obilniji pljuskovi sa grmljavinom.

U 15 časova upozorenje je prošireno na delove Bačke, na potezu između Bačke Topole i Bečeja, dok su kasnije usledila nova upozorenja za Braničevski okrug, kao i za srednji i južni Banat.

Meteorolozi navode da su ovakvi grmljavinski sistemi karakteristični za period visokih temperatura, kada dolazi do naglog razvoja oblaka koji mogu doneti kratkotrajne, ali veoma intenzivne vremenske nepogode.

Mogući jaki pljuskovi i grad

RHMZ upozorava da lokalno može doći do kratkotrajno obilnijih padavina, jakih udara vetra, kao i pojave sugradice i grada.

Građanima se savetuje dodatni oprez, posebno u područjima za koja su izdata upozorenja, kao i praćenje najnovijih meteoroloških najava, jer se razvoj grmljavinskih oblaka i promena vremena odvijaju veoma brzo.

Prema prognozama, nestabilno vreme sa lokalnim pljuskovima i grmljavinom moguće je i tokom večernjih časova u pojedinim delovima Srbije.

U ovim delovima Srbije nevreme uveliko tutnji.

A u jednom delu Srbije se nebo spojilo sa zemljom! Tamo je protutnjao strahovit pljusak, prst se pred okom nije video, video pogledajte OVDE.