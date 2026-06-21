Ćerka Goce Božinovske, pevačica Jelena Vučković (40), nedavno se razvela, a kako se navodi, u njenom životu pojavio se novi partner. Pevačica trenutno uživa u letnjim danima, što pokazuje i niz njenih provokativnih fotografija.

Na objavama Jelena pozira na ivici bazena u minijaturnom bikiniju u koralnoj boji.

Njena vitka figura, izraženi trbušnjaci i oblikovane noge ostavljaju snažan utisak, pa se stiče utisak da je "brutalno telo" rezultat redovnih treninga.

Ovim izdanjem pokazala je da je spremna za novo životno poglavlje i da zrači samopouzdanjem.

Tvrdnje o dugovima i bivšim partnerkama ugostitelja sa Dorćola

Podsetimo, njen novi partner, izvesni ugostitelj sa Dorćola poznat kao Mile, sa kojim je započela romansu nakon razvoda, nedavno je privukao pažnju javnosti kada se sa njom pojavio na jednom prestoničkom događaju.

Međutim, kako navodi izvor za medije, Mile navodno ima burnu prošlost i finansijske probleme.

"Bivšoj devojci je ostao dužan 6.000 evra"

Prema istim navodima, iza sebe je ostavio dugove u ukupnom iznosu od oko 8.000 evra, i to prema tri bivše emotivne partnerke sa kojima je, kako se tvrdi, imao i poslovnu saradnju.

- Jelena je divna devojka i javna ličnost za primer, viđali smo je u Miletovom kafiću. Nismo sigurni da zna s kim se zabavlja. Ugostitelj je i ranije je držao kafić sa bivšom devojkom kojoj je ostao dužan 6.000 evra. Nisu ostali u dobrim odnosima i za njega nema nijednu lepu reč. Ali nije samo ona prošla loše, već i još jedna devojka. Registrovao je automobil na njeno ime i nagomilao kazne koje nije plaćao, zbog čega su kasnije došli njoj da plene imovinu. Dug je bio oko 2.000 evra. Postoji i treća devojka za koju smo čuli da je imala problema s kablovskim operaterom, jer ni te račune nije izmirivao. Pozovite njega da vidite šta će da kaže, sigurno će tvrditi da ne zna o čemu se radi i pokušaće da prikrije sve. Ne bismo želeli da devojke uvlačimo u dodatne probleme jer one o tome ne žele javno da govore - tvrdi izvor za Kurir.

Alo/Kurir