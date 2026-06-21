Srbija će 27. juna dobiti zastavu kakva do sada nije viđena. Reč je o najvećoj srpskoj trobojci ikada napravljenoj, koja će biti predstavljena na velikom skupu "Srbija, jedna porodica" u Beogradu.

Impozantna zastava dugačka je čak 500 metara, široka osam metara i zauzima površinu od oko 4.000 kvadratnih metara.

Njena težina procenjuje se na oko jedne tone, a za njeno nošenje biće potrebno više od 1.000 ljudi.

Viša od Ajfelove kule

Dimenzije zastave najbolje ilustruje poređenje sa jednom od najpoznatijih građevina na svetu.

Kada bi se postavila uspravno, zastava duga 500 metara bila bi viša od Ajfelove kule, koja sa antenom dostiže visinu od 330 metara.

To znači da bi džinovska srpska trobojka nadmašila jedan od najprepoznatljivijih simbola Pariza za čak 170 metara.

Prizor kakav Beograd nije video

Očekuje se da će upravo predstavljanje zastave biti jedan od najatraktivnijih trenutaka velikog okupljanja u prestonici.

Više od 1.000 ljudi nosiće trobojku ulicama Beograda, stvarajući jedinstvenu sliku zajedništva i nacionalnog identiteta.

Zbog svojih dimenzija, zastava će biti vidljiva iz velike udaljenosti, a organizatori očekuju da će privući pažnju svih prisutnih građana.

Simbol velikog okupljanja

Džinovska trobojka biće jedan od centralnih simbola skupa "Srbija, jedna porodica", koji će 27. juna okupiti građane iz svih krajeva zemlje.

Pored predstavljanja najveće zastave ikada napravljene u Srbiji, posetioce očekuju brojni porodični sadržaji, dečji program, tehnološke atrakcije, interaktivne zone i nastupi poznatih muzičkih izvođača. Ceo program pročitajte OVDE.

Dan kada bude predstavljena ova zastava inače ući će u istoriju Srbije.