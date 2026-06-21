Starleta Senda Nurkić, poznatija kao Maca Diskrecija, nedavno je javno govorila o najosetljivijim detaljima svog života.

Otvoreno je progovorila o poslovima koje je obavljala u Dubaiju, o svojoj prošlosti, ali i o porodičnim temama koje su privukle veliku pažnju javnosti.

Najveće iznenađenje usledilo je kada se osvrnula na dugogodišnje spekulacije da je folk pevač Mile Kitić njen biološki otac.

Iako se o toj temi godinama govori, Maca je po prvi put javno istakla da želi da se istina konačno utvrdi.

- Dosta se pričalo i pisalo o tome da je tvoj otac naš pevač Mile Kitić, da li je to istina? - upitana je.

Maca Diskrecija želi DNK test sa Miletom Kitićem

- Pa ne znam dok ne uradimo DNK test. Videla sam da se i on oglasio, čitala sam to... Volela bih da uradimo taj DNK test - odgovorila je ona.

Na pitanje voditelja šta bi se dogodilo ukoliko bi rezultat DNK analize bio negativan, odnosno ako se pokaže da Kitić nije njen otac, odgovorila je smireno.

- Ne bih mi to izazvalo razočaranje. Jednostavno bih znala da to nije on i to bi bilo to. Sa majkom sam danas u korektnim odnosima - dodala je starleta u emisiji "Intimna pitanja".