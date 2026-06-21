Pevačica Indira Radić vratila se u Beograd nakon uspešnog nastupa u Štutgartu, a na aerodromu je izdvojila vreme za razgovor sa predstavnicima medija.

Tom prilikom otkrila je i razloge zbog kojih neće nastupiti na predstojećim koncertima "Južnog vetra" na Tašmajdanu.

Iako se pojavila u ležernom izdanju, pažnju su privukli njeni luksuzni modni detalji, a nosila je dizajnersku torbicu i papuče prestižnih brendova, čija se vrednost, prema procenama, kreće oko 2.500 evra.

Razlog izostanka sa "Južnog vetra" na Tašmajdanu

Tokom razgovora sa novinarima, pevačica je pojasnila da do njenog izostanka sa koncerata "Južnog vetra" nije došlo zbog nesuglasica, već isključivo zbog ranije preuzetih poslovnih obaveza.

- Ne mogu da nastupim, jer radim u Beču. Oni planiraju i dogovaraju termine prema svom rasporedu, dok sam ja već imala zakazane obaveze. Nismo uspeli da uskladimo termine. Na javnoj sceni ne postoji niko sa kim ne govorim. Ako se međusobno ne podržavamo, onda se postavlja pitanje u kom pravcu sve ide. Potrebno je da se pozivi upućuju ranije, jer nije moguće organizovati nastup za dve ili tri nedelje - istakla je ona.

Suzana Jovanović ponovo na sceni

Osvrnula se i na vest da će Suzana Jovanović nakon duže pauze ponovo nastupiti upravo na ovom događaju, ističući da je to raduje.

- Divno, ona ima mnogo lepih pesama. Mile Bas mi je dozvolio da izvodim numere "Južnog vetra". Ostali smo u dobrim odnosima. "Južni vetar" je početak mog muzičkog puta, ali je period "Zmaja" obeležio moju karijeru - zaključila je Radićeva.