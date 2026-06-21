Pevačica Olja Bajrami sletela je danas na beogradski aerodrom "Nikola Tesla", gde je bila vidno raspoložena nakon povratka iz Grčke.

Razlog njenog boravka u Grčkoj bio je, kako navodi, desetodnevni detoks organizma tokom kojeg je sprovela strogi post.

Olja kaže da je ceo proces radio u kontrolisanim uslovima i da je reč o zdravstvenom putu, a ne o dijeti.

- Bila sam na nekom gladovanju, na postu u Grčkoj 10 dana, a onda sam otišla do Nemačke. Odradila sam privatna slavlja i sad se vraćam kući. Ovo je bio zdravstveni put u Grčku.

Potom je otkrila da je tokom detoksa pila isključivo vodu, što joj je, kako kaže, u početku teško palo.

- Otišla sam na detoks tela i uma i baš mi se svidelo. Prijalo mi je jako. Bili smo u nekoj vili, odvojeni, sa drugim ljudima. Samo sam vodu pila 10 dana. Bilo je fenomenalno. Prva tri dana mi je bilo teško, ali to je bilo samo psihiči. Ponovila bih to. Ja sam otišla da uradim dobar detoks tela - govorila je Olja pred okupljenim medijima.

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