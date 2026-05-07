Bojan Tomović šokirao je priznanjem da je u jednom trenutku želeo da odseče svoje levo uvo i pošalje koleginici.

U jednom video-snimku, pevač je govorio o najtežem periodu karijere, tvrdeći da je bio zabranjen na gotovo svim televizijama, osim kod Dragana Mirković i njene DM televizije.

Upravo zbog zahvalnosti prema koleginici, Bojan je šokirao priznanjem da je u jednom trenutku želeo da odseče svoje levo uvo i pošalje joj ga kao znak zahvalnosti.

- Ima raznih anegdota. Dragana Mirković sam, iz zahvalnosti što me nije zabranila na svojoj televiziji, hteo da poklonim ovo svoje klempavo uvo. Po uzoru na Van Goga, moju večitu inspiraciju i najdražeg umetnika, koji je, kao i ja, bio bipolaran. Nameravao sam da odsečem uvo i od srca ga poklonim Dragani Mirković. Verujem da bi zaista bila oduševljena takvim poklonom, jer je originalan, i da bi ga čuvala kao suvenir - šokirao je pevač.

- Međutim, kasnije sam se naljutio na nju, pa sam hteo i da je tužim - priznao je Bojan.

Podsetimo, Tomović je javno izjavio ljubav koleginici Hanki Paldum, kojoj je ranije slao je eksplicitne fotografije zbog čega ga je ona blokirala.

