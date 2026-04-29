Nakon što su snimili duet "Jedan je dom", Bojan Tomović i Hanka Paldum, zpočeli su prijateljstvo.
Međutim, pevač je starijoj koleginici počeo otvoreno da se udvara, a kap je prelila čašu bila je kada joj je poslao provokativne fotografije.
Hanka ga je tada blokirala i stavila tačku na saradnju sa njim. Njemu ni to nije dovoljno, pa je koleginici danas čestitao rođendan i javno joj izjavio ljubav.
Naime, on je objavio Hankinu fotogragiju na svom Instagram profilu i napisao:
-Srećan ti rođendan ljubavi moja nesuđena - napisao je Tomović.
Inače, on je potvrdio da je Hanki poslao intimnu fotografiju zbog čega se ona naljutila.
- To je istinita priča. Hanka se smrtno naljutila na mene zbog intimne fotografije koju sam joj poslao, ali i zbog statusa na mom Instagramu. Njoj sam posvetio status i ona me blokirala. Šta ću, volim starije, pa još i plavuše, a ona ispunjava sve moje kriterijume - potvrdio je tada za Telegraf.
