Nakon što su snimili duet "Jedan je dom", Bojan Tomović i Hanka Paldum, zpočeli su prijateljstvo.

Međutim, pevač je starijoj koleginici počeo otvoreno da se udvara, a kap je prelila čašu bila je kada joj je poslao provokativne fotografije.

Hanka ga je tada blokirala i stavila tačku na saradnju sa njim. Njemu ni to nije dovoljno, pa je koleginici danas čestitao rođendan i javno joj izjavio ljubav.

Naime, on je objavio Hankinu fotogragiju na svom Instagram profilu i napisao:

-Srećan ti rođendan ljubavi moja nesuđena - napisao je Tomović.

Inače, on je potvrdio da je Hanki poslao intimnu fotografiju zbog čega se ona naljutila.

- To je istinita priča. Hanka se smrtno naljutila na mene zbog intimne fotografije koju sam joj poslao, ali i zbog statusa na mom Instagramu. Njoj sam posvetio status i ona me blokirala. Šta ću, volim starije, pa još i plavuše, a ona ispunjava sve moje kriterijume - potvrdio je tada za Telegraf.

BONUS VIDEO: