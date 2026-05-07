Harmonikaš i producent Endži Mavrić otkrio je da nije mogao da podnese saradnju sa pevačicom Elmom Sinanović, navodeći da je u pojedinim situacijama čak znao i da je izbaci iz studija.

O toj neprijatnoj epizodi sada je otvoreno govorio.

Mavrić je tokom više od tri decenije duge karijere sarađivao sa brojnim poznatim ličnostima, a iako ističe da rad sa estradnim zvezdama nije uvek jednostavan, priznaje da mu je upravo saradnja s Elmom zadala najviše muke.

- Što je ta žena znala da mi krv popije i da me iznervira, to u životu niko drugi nije znao. Ona ozbiljno dobro peva, ali večito neka nesigurnost, neko nesamopouzdanje kod nje. Da li će ovako ili onako, pa da li je dobro... Dešavalo se da se toliko posvađamo da ne razgovaramo, znao sam da joj kažem: "Ne radimo više, izađi napolje". Onda prođe neko vreme, ona se javi pa kaže kako je slušala ponovo i kako je shvatila da je dobro - ispričao je u podkastu "Zmajkast".

Harmonikaš je sa njom sarađivao na pet albuma, a kako kaže, ona nije jedina sa kojom saradnja nije išla kao po loju.

- Ilda Šaulić je imala sličnu crtu, dok radimo počne sa nekom filozofijom: "Jao znaš, pa da li je ovo dobro", a i ona je super ovako i dobri smo, da nismo, nikad ovo ne bih ispričao - ispričao je nedavno.

BONUS VIDEO: