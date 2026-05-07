Nakon pitanja voditeljka rijalitija Elita 9 Milana Miloševića upućenog Asminu Durdžiću, u kojem je navedeno da je sestra Aneli Ahmić, Sita Ahmić, umešana u paljenje automobila oca Maje Marinković, Radomira Takiha Marinkovića, situacija u rijalitiju dodatno se zaoštrila.

Tokom reklama, Ahmićeva je ušla u sukob sa cimerkom Milosavom Pravilović zbog Asmina, a potom se povukla u pušionu, gde je, vidno potresena, pokušala da se smiri i zaplakala.

U tom trenutku je, kako se navodi, u potpunosti stala u odbranu sebe i svoje sestre.

-Je l' si okej? - upitala ju je Sofija.

Ne - odgovorila je Aneli kroz suze.

-Oni dobili pozitivno pitanje za Situ, a ja nisam dobila pozitivno pitanje šta mi je ovde uradio - dodala je Ahmićeva.

Asmin tvrdi da je Sita zapalila automobil Majinog oca

Podsetimo, Asmin Durdžić neprestano tvrdi da je sestra Aneli Ahmić učestvovala u paljenju automobila Radomira Takija Marinkovića, oca Maje Marinković, te je istakao da će biti i svedok na sudu, s obzirom na to da je slučaj tada prijavljen policiji.

-Tvrdilo si da je Sita zapalila Takijev auto i da ćeš ti biti prvi svedok na sudu. Da li i dalje to tvrdiš i da li ćeš i dalje biti svedok? - glasilo je pitanje za Durdžića.

-Da, i dalje tvrdim i biću svedok. Poslali su tri momka iz Sarajeva i to su zapalili, 600 eura i putni troškovi - potvrdio je Asmin.

-Ne mogu da uperim prst u nekoga ako nemam adekvatne dokaze. I dalje se traži ko je to uradio. Ako je to tako, rešavaće se. Radomir Taki Marinković nije neko ko je materijalista, nego je bezbednost u pitanju. Nije to bila mala bombica, jer su stradala još neka kola. Ne bih ja dalje na tu temu - dodala je Marinkovićeva.

-Zapalili su i Gastozovoj devojci auto Naidi, Aneli je to uradila - šokirao je Asmin.

-Nemam veze sa tim. Tri puta joj je paljen auto. Što se tiče Majinog auta, to nema veze s vezom. Sita da se bavi Majom u sedmici i da organizuje ljude - ubacila se Ahmićeva.

-Slale ste ozbiljne ljude na bazen da me zastraše - ubacila se Stanija Dobrojević.

-Nije mi jasno, cela se priča svodi na devojčicu. Zašto se dete spominje u ovoj priči? Zašto stalno dete potencirati? - dodala je Milosava.

-Ti si bila verenica koji je ganjao ljude po Rumi, tad se nisi žalila. Napadao je žene po ulicama, tada si ćutala. Tada si ga životom branila - rekao je Mića.