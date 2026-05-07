Danijelu Pantić publika je upamtila kao voditeljku najpoznatijeg kviza "Slagalice".

Danijela je danas predana majka i supruga, a njena odluka o porođaju kod kuće i to u kadi donela joj je niz problema.

- Porođaj u bazenu sam izabrala u poslednjem trenutku, u devetom mesecu. Iako za većinu žena to zvuči kao čista egzotika ili hrabar potez, meni je porođaj u bazenu, u mom stanu, bio potpuno prirodan i normalan. To je zaista jednistveno i veoma divno iskustvo, jer gde biste se prijatnije osećali nego kod kuće, uz drage osobe koje brinu o vama. Osim babice, uz mene je bio i Nenad, moj suprug, a posle nekoliko sati pridružio nam se i pospani Ignjat. Prednost kućnog porođaja je i to što sam mogla da se opustim uz muziku i kafu, dok sam ležala u toploj vodi. Posle porođaja Ignjat i ja smo zaspali u našem krevetu – to je fantastičan osećaj koji nijedno porodilište ne bi moglo da mi priušti, zar ne? Za razliku od nas, Skandinavci, na primer, dobro znaju sve prednosti porođaja kod kuće i zato je ovakav način rođenja dece kod njih sasvim uobičajen - ispričala je tada voditeljka.

- Ne znam kako bi reagovala okolina jer za moju odluku znali su samo Nenad i moja sestra Nela. Nisam želela da pričam o tome kako me drugi ne bi opterećivali sopstvenim strahovima ili sumnjama, kako to umeju i medicinski radnici. Trudnoća je lep, ali neizvestan period i smatram da trudnice treba što više zaštititi od stresa i strahova. Kod nas, čini mi se, kad god odete u bolnicu, dobijete kritiku zbog nečeg što niste uradili, a može da vam se dogodi. To mnogo optereti i zabrine ženu. Da, sigurno ću i sledeći put izabrati da se porodim kod kuće - rekla je tada Danijela.

Jedan od glavnih problema voditeljke je što sina, malog Ignjata, dugo nije mogla da upiše u matičnu knjigu rođenih jer dete nije rođeno u bolnici, a samim tim nema ni dokumentacije o rođenju.

Naime, matičari prave izuzetak samo ako je dete rođeno spontano ili ako nije bilo vremena da se stigne do bolnice, a u slučaju voditeljke, to je bila njena svesna odluka.

Pantićeva se 2013. godine udala za Nenada Conića sa kojim je i danas u braku, a kad su počeli da se zabavljaju, smetalo joj je što je mlađi od nje šest godina.

- Isprva mi je bilo pomalo čudno, šta ću ja sa mlađim, nisam ni pomišljala da ćemo biti u vezi, ali Nenad je vrlo zreo i tačno je znao šta želi. Ako ima toliko dobrih stvari u našem odnosu, godine su najmanji problem i ne treba se njima opterećivati - rekla je svojevremeno Danijela Pantić za "Gloriju".

