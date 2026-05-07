Pevačica Tea Tairović pred večerašnji nastup u srpskoj prestonici govorila je o brojnim aktuelnim temama, uključujući navode da je sudbonosno "da" izgovorila i u crkvi, dok je njen suprug Ivan Vardaj bio uz nju u svakom trenutku.

Na početku razgovora osvrnula se na preseljenje iz Novi Sad u Beograd, kao i na pritisak koji oseća pred nastupe.

-Osećam se jako lepo, imam tremu, kao i uvek pred beogradskom publikom. Jedino u Novom Sadu, mom rodnom gradu, imam veću tremu. Sad živim u Beogradu, teško se navikavam ovde na mentalitet. Ni Novi Sad više nije miran, kakav je bio kad sam odrastala - rekla je pevačica.

Govoreći o privatnom životu, otkrila je kako je obeležila važne datume.

-Godišnjicu braka sam proslavila radno. Rođendan sam proslavila kod kuće, sa najbližima. Bio je i jedan ručak na reci, eto. Kućne poslove radim, ali ne kuvam. Objavljujem uskoro EP od sedam pesama. Biće uskoro pesama na stranim jezicima. "Ritam Balkan", nova pesma, bila je planirana za Evroviziju, ali sam zakasnila, prošao je rok za prijavu - istakla je.

Dotakla se i izbora predstavnika na takmičenju Evrovizija, ističući da ima pozitivno mišljenje o više izvođača.

-Jako mi se dopadaju naši predstavnici, izuzetno. Radovala bih se da je i Zejna otišla, i Harem Girls i Ivana Krunić. Mislim da naši momci iz "Lavine" imaju dobre šanse - kazala je.

Progovorila o crkvenom venčanju

Na pitanje o navodima da je brak već ozvaničen i u crkvi, bila je jasna.

-Nisam, nisam... Planiram i to, ali nisam još uvek - rekla je Tea.

Evo zbog čega je završila u policiji sa suprugom

Pevačica je objasnila i razlog nedavne posete policiji, o kojoj se pisalo u javnosti.

-Što sam bila u policiji? Nema senzacije, u procesu sam vađenja američke vize, vadim dokumenta. To je to - zaključila je ona.