Predsednica Narodne skupštine Republike Srbije, Ana Brnabić, gostujući na Kurir TV komentarisala je Vučićev plan od pet tačaka, kao i aktuelna politička i ekonomska pitanja i pravce daljeg razvoja države.

Osim toga, Brnabićeva je dodala da bi volela da građani vide i reakcije predsednika Aleksandra Vučića na slučajeve bahatosti pojedinih funkcionera.

- Volela bih kada bi ljudi mogli da vide koliko se Aleksandar Vučić iznervira kada vidi bahatost određenih funkcionera, kada čita na Instagramu, kada pročita reči jednog običnog čoveka iz Šumadije. Znam kada mi je pričao o tome, kako je neko hteo da se parkira, pa su ga pomerili, a onda je došao funkcioner i parkirao se i na pitanje tog čoveka čuo čuvenu rečenicu: "Znaš ti ko sam ja" - navela je ona.

Dodala je da su takvi slučajevi izazivali snažne reakcije predsednika.

- Vučić je zbog toga bio i besan, tužan i frustriran - dodala je Brnabićeva.

- Kada sam sinoć pričala sa predsednikom i kada sam gledala njegov razgovor na jednoj drugoj televiziji, prekjuče mislim da je bilo, meni se svidela ta njegova rečenica i to pokazuje taj njegov odličan osećaj koji deli sa narodom, a to je: sledeći put kada čujete rečenice "znaš ti ko sam ja", znaće cela Srbija ko si ti, pa onda ćemo da vidimo kako ćemo mi da se obračunamo sa tim - navela je Brnabićeva.

Ona je ocenila da je to, kako kaže, izuzetno važna poruka.

- Mislim da je to toliko važno. Ne mislim samo trenutno za Srbiju, mislim da je najvažnije za narod, ali mislim da je to tektonska promena, jer je to promena u shvatanju politike i funkcije, što ceo narod shvata kao poziciju moći, a to ne sme da se smatra pozicijom moći, nego šansom i čašću da služite građanima - zaključila je predsednica Skupštine.

- Kada pročitate programski tekst Aleksandra Vučića, videćete jednu važnu stvar koju smo prepoznali u politici tek od njega, a to je da uvek kreće od sebe i uvek kreće od Srpske napredne stranke, čiji je bio ponosan predsednik i čiji je danas član. Da se razumemo, ovo nije problem SNS-a, ovo je problem svake političke elite koja je bila na vlasti u Srbiji. Zato kažem da je ovo tektonska promena i da je ovo potpuno drugačije shvatanje politike – ovo je odgovornost i čast da služite ljudima, a ne da budete bilo kako lokalni šerif ili šerif na pokrajinskom ili republičkom nivou. Vi ste tu i vaš posao je da služite ljudima, da pokažete poštovanje prema njima i da im ukažete pažnju. Volela bih kada bi ljudi videli koliko Aleksandar Vučić mrzi bahatost funkcionera na svim nivoima i koliko burno reaguje na to. Nažalost, to je nešto što je duboko ukorenjeno u našoj politici, utoliko je teže iskoreniti i prožima svaki segment vlasti - rekla je Brnabićeva.