Pevačica Dragana Mirković i biznismen Toni Bijelić razdvojili su se prošle godine nakon 24 godine braka, a iako su započeli odvojene živote, predstoji im i formalna podela imovine.

Iako se na prvi pogled čini da su već napravili razgraničenje, pravna borba tek sledi.

Prema rečima izvora bliskog bivšem paru, nakon što se Toni iselio iz dvorca u Beču, pevačica je ostala sama u tom zdanju, dok je lista zajednički stečene imovine izuzetno obimna.

Dragana se godinama nalazi na listama najbogatijih javnih ličnosti u regionu, a prema proceni sajta "Net Worth Celebrities", njeno bogatstvo iznosi oko 100 miliona dolara.

Značajan deo prihoda ostvarivali su kroz zajedničke poslovne poduhvate.

Bogatstvo Dragane Mirković

Među njima se izdvaja televizija na čijem čelu se pevačica nalazi od 2005. godine.

Pored toga, već deset godina poseduju i firmu za prodaju luksuznih automobila, čiji su kupci često njene kolege sa estrade.

-Njih dvoje poseduju brojne nekretnine, kako u Austriji, tako i na Balkanu, ali će to biti najlakše podeliti. Problem se nazire kada su u pitanju firme, naročito ona za prodaju luksuznih automobila, koja je jedna od najprofitabilnijih. Iako se činilo da je Toni na čelu tog sistema, Dragana je bila ta koja je pokretala ključne procese i donosila važne odluke. Mnogi smatraju da bi mogli ostati poslovni partneri, ali zaposleni sumnjaju u to kako će takav odnos funkcionisati - rekao je izvor upućen u njihove poslove.

Prema njegovim rečima, oko nekretnina i televizije ne bi trebalo da bude većih nesuglasica.

-Prepustiće joj televiziju, jer se ona time bavi i najbolje poznaje taj segment poslovanja. Njega ne zanimaju poslovi u Srbiji, kao ni deo imovine. Dvorac će najverovatnije biti prepisan na njihovu decu, uz pravo da ona doživotno boravi u njemu. Slično će biti i sa ostalim nekretninama, koje će se formalno voditi na i Marka i Manuelu. Međutim, firma luksuznih automobila mogla bi biti najveći kamen spoticanja, jer je reč o glavnom izvoru prihoda -navodi sagovornik.

Izvor ističe da pevačici novac nikada nije bio prioritet, ali da je svesna visokih troškova koje iziskuje održavanje dvorca i školovanje dece.

- Samo život u dvorcu podrazumeva ogromne izdatke. Reč je o velikom imanju koje zahteva stalno angažovano osoblje, od posluge do baštovana i radnika koji održavaju posed. Pored toga, Dragana je značajna sredstva ulagale u koncerte i turneje, pa zarada u tom segmentu često nije proporcionalna uloženom. Ipak, ona veruje da će uvek pronaći način da zaradi, ali je svesna da je upravo njen uticaj doprineo uspehu firme za prodaju automobila, zbog čega se svog udela neće lako odreći. U pitanju je zajednički stečena imovina koja podleže podeli - objašnjava izvor.

Prema njegovim rečima, njih dvoje još nisu zvanično razvedeni, te ih tek očekuje pravna borba za raspodelu imovine.

- Njihova deca ne osećaju razliku u načinu života pre i posle razdvajanja roditelja. I dalje se školuju na prestižnim fakultetima, imaju nekretnine u Beču i voze luksuzne automobile. Oboje žele da im ništa ne nedostaje i to je jedino oko čega su saglasni. Dragana se ne oglašava povodom njegove kupovine kuće u kojoj planira da živi sa partnerkom, ali joj, bez sumnje, nije svejedno. Oduvek je izbegavala skandale, pa joj dodatno teško pada što privatni detalji iz njenog života dospevaju u javnost - zaključio je izvor za Blic.