Trudna pevačica Edita Aradinović objavila je na svom profilu na Instagramu ličnu i iskrenu objavu, u kojoj se osvrnula na sopstveni unutrašnji razvoj, menjanje životnih prioriteta i novo shvatanje ljubavi prema sebi i drugima.

Na samom početku, Edita objašnjava kako su se njeni pogledi na ljubav i odnose sa ljudima potpuno promenili, ističući da je najveći izazov prestati sa okrivljavanjem drugih i zaista zavoleti sebe.

- Nekad sam mislila da ljubav mora da se čuje, vidi, pa i da boli. Mnogo sam gledala filmove, pa sam čak umislila da će onaj ko te stvarno voli uvek biti tu za tebe, čuvati te, paziti i neće tražiti izgovor da bude ljut, besan i slično, jer teško je znati da je teško onom koga voliš, zar ne? Sada shvatam koliko to nema veze sa vezom. Koliko je zapravo najteže zavoleti sebe, verovati svojoj intuiciji, a ne traumi. Vežbati samopoštovanje, pa ga onda i zaslužiti. Davati bez očekivanja i bez „kontra usluga“. Biti sam, a ne biti usamljen. Ne biti žrtva svojih misli. I na kraju, ne kriviti druge za svoja osećanja, loše odnose i nesklad sa sopstvenim emocijama, željama i ciljevima - istakla je pevačica i dodala:

- I to sam počela da shvatam najviše kroz svoje porodične odnose i javni život. Umorila sam se od glume, dokazivanja i potrebe da budem jaka, viđena, autentična, drugačija, posebna. Jer znam odakle to dolazi. Nekome će ovo biti već viđeno, nekome nejasno, nekome vezano, a neko se već rodio sa svim ovim. Jednostavno svako ima svoj put i svoju misiju. Moja misija je da istinski zavolim sebe, da ne bih romantizovala svoje rane, idealizovala ljude koji su bili samo deo puta, da ne zavisim od tuđeg mišljenja i da ne očekujem taj poziv, tu ruku spasa. Mislim da smo svi zaslužili da živimo u miru i radosti, i to bez griže savesti. Da, moguće je. I treba hrabrosti, ali sam sigurna da je nagrada ogromna - poručila je Aradinovićeva.

Podsetimo, nedavno je tokom nastupa Edite Aradinović, došlo do ozbiljnog incidenta koji je izazvao paniku među stotinama posetilaca.

