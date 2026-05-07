Danas se navršava 27 godina od jednog od najtragičnijih dana tokom NATO bombardovanja Srbije 1999. godine, kada je centar Niša pogođen kasetnim bombama, a u napadu je stradalo 16 ljudi, među kojima je bila i trudna žena.

Napad se dogodio 7. maja 1999. godine, u trenutku kada je veliki broj građana bio na ulicama, pijaci i autobuskim stajalištima. Kasetna municija pala je na šire područje centra grada – oko Univerziteta u Nišu, Tvrđavske pijace, Šumatovačke ulice, kao i u blizini Autobuske stanice.

U eksplozijama je povređeno još najmanje 18 osoba, dok su prizori nakon bombardovanja ostali duboko urezani u sećanje građana Niša.

Prema svedočenjima očevidaca, u trenutku napada ljudi su se zatekli na ulicama, u automobilima, na pijaci i ispred prodavnica, ne sluteći da će nekoliko sekundi kasnije uslediti jedna od najtežih tragedija tokom NATO agresije.

Posebno potresna bila je sudbina trudnice Ljiljane Spasić, koja je tog jutra krenula na pijacu da kupi prve trešnje. Poginula je nakon što ju je pogodio geler kasetne bombe.

Kasetne bombe važe za jedno od najopasnijih oružja upravo zbog toga što se raspršuju na velikoj površini i često pogađaju civile. Brojne međunarodne organizacije godinama upozoravaju na njihove posledice po stanovništvo, naročito u urbanim sredinama.

Niš je i nekoliko dana kasnije ponovo bio meta napada kasetnom municijom. NATO avijacija gađala je grad i 12. maja 1999. godine, kada je ranjeno još 11 ljudi.

Građani Niša i danas svake godine odaju poštu stradalima, podsećajući na civilne žrtve bombardovanja i tragediju koja je zauvek promenila grad.

Bombardovanje Niša ostalo je upamćeno kao jedan od najtežih napada na civilno stanovništvo tokom NATO agresije na Saveznu Republiku Jugoslaviju 1999. godine.

O NATO agresiji

Agresija na SRJ bila je presedan i izvedena je bez saglasnosti Saveta bezbednosti UN.

Prema podacima Ministarstva odbrane Srbije, tokom NATO agresije ubijen je 1.031 pripadnik vojske i policije, a ranjena su 5.173 vojnika i policajca.

Poginulo je oko 2.500 civila, među njima 89 dece, a ranjeno je oko 6.000 civila, od toga 2.700 dece.