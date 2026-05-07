Bugarski pevač Azis, pravim imenom Vasil Trojanov Bojanov, nedavno je iznenadio javnost kada je objavio da se venčao sa muškarcem, a radosnu vest objavio je na društvenim mrežama.

Venčanje je, kako je naveo, sklopljeno u Americi.

Azis je objavio fotografiju svoje ruke i ruke partnera, pri čemu se vidi da je u pitanju muška osoba, ali identitet izabranika nije otkrio.

-Upravo venčani. Hvala ti Ameriko - napisao je tada pevač.

Iza sebe ima troje dece, a ranije je bio u braku sa muškarcem Nikijem Kitaecom.

"Morao sam ćerki da objasnim da volim muškarce"

Nedavno je otvoreno govorio i o odnosu sa ćerkom koju je dobio sa svojom najboljom drugaricom.

Tom prilikom je istakao koliko su njihovi razgovori bili emotivni tokom njenog odrastanja:

-U početku me je pitala zašto ne volim njenu mamu, a onda sam joj objasnio da je volim, ali na drugačiji način. Puno sam pričao sa svojom ćerkom tokom njenog odrastanja. Bili su jako emotivni razgovori, objašnjavao sam joj da ja imam svoj život, a njena mama svoj život. Morao sam da joj objasnim da volim muškarce, ali i da je njena majka moj najbolji prijatelj. Sve sam joj o sebi rekao, da ne čuje nešto od drugih. Morate sa detetom da imate otvoren odnos. Dete od svojih roditelja sve prvo treba da sazna - rekao je Azis za medije.

Nedavno ugradio silikone

Podsetimo, muzička zvezda Azis nedavno oglasio se fotografijom iz bolničkog kreveta.

Iako je prvo uznemirio javnost, ubrzo je otkrio da je sve u redu, te da je operacijom ugradio silikonske implante.

U pratećoj poruci otkrio je da mu je ostvarena dugogodišnja želja, nagoveštavajući da je podvrgnut estetskoj intervenciji.

Azis je naveo da je reč o ugradnji muških silikonskih implantata u grudi, uz reči hvale na račun lekara i medicinskog osoblja, ističući da se tokom boravka u klinici osećao kao kod kuće.

- Još jednom doktor ostvaruje moj san! Ugradio mi je muške, naglašavam muške, silikonske implantate u grudi. Ukupno 600 kubika, po 300 u svaku stranu. Imaću lepo izražene, sportske grudi. U početku će biti malo van uobičajenih proporcija, veće, ali će se s vremenom smanjiti i lepo sesti. Boravak u ovoj klinici bio je kao da sam kod kuće. Ceo tim je jedinstven. Volim te, Niki Georgiev. Ti si najveći profesionalac na svetu! - napisao je Azis.

Jedan je od najpoznatijih i najkontroverznijih muzičara na Balkanu. Proslavio se početkom 2000-ih kao zvezda bugarskog pop-folk pravca, ali je ubrzo postao prepoznatljiv i po provokativnom imidžu, otvorenom izražavanju identiteta i rušenju društvenih tabua.