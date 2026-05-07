Najnoviji radarski snimci pokazuju da je promena vremena već stigla u Srbiju, a kiša i grmljavina zahvatile su pojedine delove zemlje. Prema podacima Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ), pred nama je nekoliko dana nestabilnog vremena sa čestim pljuskovima i grmljavinom.

Trenutno su najjače padavine zabeležene na području između Sombora, Subotice i Novog Sada, gde intenzivni pljuskovi otežavaju saobraćaj i mogu dovesti do zadržavanja vode na ulicama. Oblaci se postepeno premeštaju ka istoku i jugoistoku zemlje, pa se nestabilnosti očekuju i u ostalim krajevima.

Meteorolozi najavljuju da će danas biti nešto svežije, uz maksimalne temperature do 25 stepeni. Tokom dana smenjivaće se sunčani intervali i kratkotrajni pljuskovi, ali se jače nestabilnosti očekuju od petka.

Kako navodi RHMZ, promenljivo vreme zadržaće se i narednih dana, uz povremenu kišu i grmljavinu, dok se posebno upozorenje odnosi na petak, subotu i sredinu naredne sedmice, kada su mogući intenzivniji pljuskovi i izraženiji grmljavinski procesi.

Danas se kiša očekuje uglavnom tokom jutra i prepodneva, dok će kasnije padavina biti najviše na severozapadu i istoku Srbije.

Krajem nedelje očekuje se vrhunac nestabilnog vremena, uz mogućnost jačih grmljavinskih nepogoda širom zemlje.

I naredne sedmice vreme će ostati promenljivo – temperature će se kretati i do 28 stepeni, ali uz stalnu mogućnost pljuskova i lokalnog nevremena.

Stručnjaci savetuju građanima da prate radarske snimke i upozorenja meteorologa, jer su moguće nagle promene vremena, a ponegde i pojava grada.