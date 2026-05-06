Pevačica Neda Ukraden izbegava javna oglašavanja, osim kada ima nešto bitno da kaže i objavi.

Sada se oglasila tužnim vestima. Naime, pevačica je na svom Instagram profilu saopštila da je preminuo njen dragi prijatelj i otac njenog zeta.

Njihovu zajedničku fotografiju postavila je uz oproštajnu poruku.

- Napustio nas je nas dragi Aleksandar - Aca Minović, moj dragi prijatelj i otac moga zeta Pece. Pun ljubavi i poštovanja za svoju Micu, svoje sinove, unuke, vredan i savestan radnik koji je 40 godina, bez dana izostanka, dao svojoj "Politici" - istakla je pevačica i dodala:

- Ta blagost, razumevanje i pažnja faliće svima koje je ostavio. Putuj sa anđelima, dragi Aco. Pozdravi našu dragu Micu kojoj zauvek odlaziš - napisala je Neda Ukraden.

Podsetimo, Neda je nedavno pred našim kamerama govorila o zdravstvenom stanju Zorice Brucnlik, ali i o skandalu Vesne Zmijanac.

BONUS VIDEO: