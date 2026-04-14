Tokom nastupa trudne pevačice Edite Aradinović, koji je usledio nakon koncerta Dženana Lončarevića, došlo je do ozbiljnog incidenta koji je izazvao paniku među stotinama posetilaca.

Suzavac je prekinuo nastup, nakon čega je nastao opšti haos.

​U jeku atmosfere nepoznata osoba upotrebila je suzavac. Miris koji guši i peče oči momentalno je prekinuo nastup, a među gostima je nastao pravi stampedo.

Nastala je opšta panika, ljudi su u strahu počeli da beže i napuštaju prostor. Neki su se bukvalno gurali kako bi što pre izašli na čist vazduh.

​Nažalost, haos se tu nije završio. Prema snimcima, učesnici incidenta su međusobni sukob nastavili i van prostora gde se održavao koncert.

Jurnjava i obračuni viđeni su čak i na samoj magistrali, prenosi Rina.

