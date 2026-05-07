Kako se ispostavlja, ne odgovara im ni jedan ni drugi termin, a odgovornost se zlonamerno pripisuje aktuelnoj vlasti.

Što se letnjeg termina tiče, Nova spominje "bojazni i nade" predsednika Srbije Aleksandra Vučića, ali istina je mnogo jednostavnija i otkriva se u samom dnu teksta - gde kopredsednik ZLF govori o bezuslovnoj podršci blokaderima u slučaju izbora na leto, ali i priznaje da bi voleo da su se bolje koordinisali.

Tu je i uvek neprijatni faktor "holidej" - strah blokadera da letnji odmori ne doprinesu nižoj izlaznosti, jer ukoliko ne idu samo blokaderi na letovanje, onda barem polažu više značaja u isti nego normalna Srbija, barem ako je suditi po njihovim osunčanim licima.

Što se izbora na jesen tiče, to je opet problem - Nova prenosi mišljenja analitičara da će vlast imati priliku da se konsoliduje i unese razdor među blokaderima, istim onim koji se jedni od drugih ograđuju i jedni sa drugima svađaju konstantno.

Razlog bojazni zbog jesenjih izbora mnogo je jednostavniji - blokaderi nisu spremni na bilo kakve izbore, nemaju gotovu listu, nemaju plan i program, traže izbore a mole Boga da ne budu raspisani.

Jer na jesen, zna se šta ide - jesenji holidej. I takvi bi da vode državu Srbiju!

