Antigva i Barbuda položila je zakletvu novoj vladi u skladu sa revidiranim ustavnim pravilima koja su prvi put uklonila vernost britanskom monarhu iz zvanične zakletve.

Ova karipska država, koja se sastoji od dva ostrva, stekla je nezavisnost od Britanije 1981. godine, ali je ostala ustavna monarhija unutar Komonvelta, sa britanskim suverenom kao šefom države.

Utorkašnje polaganje zakletve usledilo je nakon ustavnog amandmana koji je Parlament odobrio krajem prošle godine, a kojim se iz zakletve vernosti uklanjaju reference na kralja Čarlsa III i njegove naslednike. Prema revidiranoj formulaciji, izabrani zvaničnici sada se zaklinju na lojalnost Antigvi i Barbudi, njenom ustavu i njenim zakonima.

Ceremonija je održana nekoliko dana nakon što je premijer Gaston Braun obezbedio četvrtu uzastopnu izbornu pobedu, produžavajući više od decenije dugu kontrolu svoje stranke. Izbore je Braun raspisao skoro dve godine pre roka kako bi tražio novi mandat usred globalne ekonomske neizvesnosti, a rezultirali su ubedljivom pobedom njegove Laburističke partije Antigve i Barbude, koja je obezbedila 15 od 17 parlamentarnih mesta u zemlji.

Antigva i Barbuda ostaju deo Komonvelta, a britanski monarh zadržava ulogu šefa države uprkos revidiranoj zakletvi.

Petnaest od 56 zemalja Komonvelta i dalje priznaje britanskog monarha kao suverena. Barbados je postao poslednja karipska nacija koja je postala republika 2021. godine, a ostala je u okviru Komonvelta.

