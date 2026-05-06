Zorica Brunclik odgovarajući na pitanja sa društvene mreže Instagram, progovirla je o Jeleni Karleuši, ali se osvrnula i na poruku podrške koju je dobila od pevačice i koleginice, Nede Ukraden.

Na samom početku rubrike "Pitanja sa Instagrama", u emisiji kod Ognjena Amidžića, rangirala je kolege iz žirija, muzičkog takmičenja "Pinkove zvezde".

- Rangirajte po pevačkom kvalitetu preostala tri pevača, Viki, Desingerica, Karleuša - glasilo je pitanje.

- Po neznanju ide Desingerica, pa Bosanac, a po znanju, Viki je akademik. Jelena mi se ne sviđa, jer priča da su džiberske i seljačke pesme. Mislim da to govori jer ne zna da ih peva - rekla je Zorica.

- Hteo sam da je nazovem da je ona jedna obična pevaljka, pričam o Jeleni, jer ona stalno koristi izraz "seljana" - dodao je Miroljub Aranđelović Kemiš.

- Kako komentarišete izjavu Nadežde Biljić da ste je razočarali, pa i da se Kemiš njoj podsmevao - bilo je sledeće pitanje.

- Neću da komentarišem Nadeždu i bilo kog kolegu, nije ušla u srž cele te priče ko je autor, ko se pita i za šta se pita. Zorica Brunclik je samo jedan izvođač u nizu, ja sam autor, moj stav je da ne dam nikome pesme za prepevavanje - objasnio je Kemiš.

- Tokom oporavka, poruka kog kolege i koleginice vas je posebno raznežila - usledilo je sledeće pitanje.

- Nede Ukraden! To je toliko bilo dirljivo, a Neda i ja nismo ni kafu popile za sve ove godine - rekla je Zorica.

Podsetimo, Zorica je takođe prepričala šta je sve prošla kroz period oporavka, ali i otkrila da ju je jedna koleginica zvala svaki dan.

BONUS VIDEO: