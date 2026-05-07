Voditeljka N1 tvrdi da je predsednik Skupštine opštine Kula izabran iz trećeg pokušaja, a veče pre ih je demantovao blokader.

"Predsednik Skupštine je izabran u drugom krugu, što je po Poslovniku", rekao je za N1 Roland Šipoš sa blokaderske liste Glas mladih opštine Kula.

Mandati odbornika u novom sazivu Skupštine opštine Kula potvrđeni su na konstitutivnoj sednici tog parlamenta. Velibor Milojičić, kojeg je za predsednika SO predložila izborna lista "Aleksandar Vučić - Kula, naša porodica", izabran je posle dva ponovljena glasanja.

Predsednik Skupštine opštine Kula Velibor Milojičić saopštio je ranije da će sednica biti održana bez prisustva građana, odnosno da će prisustvovati samo odbornici, dok će javnost moći da je prati putem direktnog prenosa.