Ipak, iskusne stjuardese upozoravaju da postoji jedan deo kabine na koji gotovo niko ne obraća pažnju, a smatra se najprljavijim mestom u avionu.

Prema navodima magazina Travel plus leisure članovi avionske posade tvrde da upravo džep na sedištu ispred putnika predstavlja pravo leglo bakterija i nečistoća tokom letova.

Zašto je džep na sedištu najprljavije mesto u avionu?

Džepovi na sedištima koriste se tokom gotovo svakog leta, ali se veoma retko detaljno čiste. Putnici u njih često ostavljaju razne predmete, uključujući iskorišćene maramice, ostatke hrane, praznu ambalažu, pa čak i prljave pelene.

Jedna stjuardesa otkrila je da je tokom godina rada u avionu videla gotovo sve moguće vrste otpada ostavljene u tim džepovima.

Problem dodatno pogoršava činjenica da osoblje za čišćenje između letova uglavnom nema dovoljno vremena za detaljnu dezinfekciju kabine. U većini slučajeva džepovi se samo isprazne od smeća, dok se površinsko čišćenje radi samo ukoliko postoji vidljiva prljavština ili prosuta tečnost.

Stjuardese savetuju oprez tokom leta

Pojedine članice posade priznaju da izbegavaju korišćenje džepova na sedištima i da sve svoje stvari tokom leta drže u ručnom prtljagu.

Posebno upozoravaju na zatvorene džepove od platna, jer se kod njih ne može lako videti da li unutra ima zaboravljenog otpada ili nečistoća.

Putnicima se savetuje da u džepove ne stavljaju telefone, hranu, slušalice ili lične stvari bez prethodne zaštite ili dezinfekcije.

Još nekoliko veoma prljavih mesta u avionu

Osim džepova na sedištima, stjuardese upozoravaju i na druga mesta u avionu koja mogu sadržati veliki broj bakterija.

Među njima su:

stočići za hranu

nasloni za ruke

pojasevi za vezivanje

površine sedišta

podovi u kabini

prostor oko toaleta

Posebno se savetuje da putnici nikada ne hodaju bosi kroz avion, naročito u blizini toaleta, gde pod može biti kontaminiran različitim tečnostima i bakterijama.

Studije potvrdile povećan broj bakterija

Istraživanja objavljena u časopisu Travel Medicine and Infectious Disease pokazala su da pojedine površine u avionima mogu sadržati veliki broj mikroorganizama zbog stalne upotrebe i ograničenog vremena za čišćenje između letova.

Upravo zato stručnjaci preporučuju da putnici tokom putovanja koriste vlažne antibakterijske maramice, izbegavaju dodirivanje lica i redovno dezinfikuju ruke tokom leta.

Iako avio-kompanije redovno održavaju higijenu kabina, iskustva članova posade pokazuju da pojedina mesta u avionu ipak zahtevaju dodatni oprez, posebno tokom dužih letova i putovanja sa velikim brojem putnika.