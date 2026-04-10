Pevačica Edita Aradinović otkrila je da je njena kosa posedela kada je imala 20 godina.



Kako je ispričala, prve sede počela da primećuje još u dvadesetim godinama, još u vreme kada je bila deo grupe "Ministarke".

- Inače sam seda, i sede sam počela da dobijam u 20tim godinama, kad ušla u 'Ministarke', šalim se... Genetika je tu učinila svoje, farbam se godinama - poručila je pevačica, dodajući da redovno održava kosu uz profesionalne tretmane.

Istakla je i da koristi kvalitetne farbe bez amonijaka koje, kako kaže, odlično prekrivaju sede, pa njen besprekoran izgled ne izostaje ni danas.

Editina iskrenost o prirodnim promenama koje dolaze s godinama naišla je na brojne pozitivne reakcije, a mnogi su je pohvalili zbog toga što bez ustručavanja govori o temama o kojima se često ćuti.

BONUS VIDEO: