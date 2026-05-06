Pevačica Katarina Grujić otvoreno je govorila o svom detinjstvu, vaspitanju i vrednostima koje je ponela iz porodičnog doma, ali i o braku sa fudbalerom Marko Gobeljić.

Iako javnu scenu često prate luksuz i skupi životni stilovi, Katarina ističe da joj materijalne stvari nikada nisu bile prioritet.

-Vaspitana sam drugačije. Nikada mi materijalne stvari nisu bile na prvom mestu, za mene je novac običan papir. Naravno, bez novca ne može da se živi, ali sa jako malo može da se napravi mnogo - iskreno je rekla pevačica.

"Došlo je njih 15 da me sluša"

Govoreći o počecima, otkrila je da je svoj pevački talenat prepoznala još tokom srednjoškolskih dana.

-Svoj glas sam otkrila negde u srednjoj školi. Slušala sa, stranu muziku, dok je moja sestra volela narodnjake. U tom periodu drugarice su me podržavale i podsticale da pevam. Na mom prvom nastupu u Požarevac došlo je njih 15 da me sluša. Mene su moji uvek podržavali da pevam, ali zbog toga što imam talenat i jer to iskreno volim - kazala je Grujićeva za Adria TV.