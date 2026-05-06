Naš poznati političar i biznismen Bogoljub Karić, gostovao je u emisiji kod Ognejna Amidžića, gde je ispričao kako je zaradio prvi milion u svom životu.

- Kako ste zaradili prvi milion ili trenutak kada ste najviše uplašili za svoj život - glasilo je pitanje.

- Prvi milion smo zaradili veoma jednostavno. Zaradili smo ih u Peći pre 54 godine, tako što smo počeli da radimo u garaži, sneg je pao dva metra. Naručili smo lopate za sneg. To su bile specijalne lopate koje prave Rusi, mi to u tom trenutku nismo imali. Celu Srbiju smo digli na noge, i Maribor i Sloveniju. Zajedno sa braćom Romima smo sve to sapakovali. Tada smo Jugoslovenskoj narodnoj armiji prodali desetine hiljada tih komada - pričao je Karić.

- Kada je Josip Broz Tito posetio Peć, tada su plave zvezde imali zadovoljstvo i čast, da na poziv predsednika opštine i Tita, posle večeri sviramo. Sve su nas okupili i odveli tamo da se nešto svira. Zoran je poklonio album predsedniku Titu, to se danas nalazi u muzeju 25. maj. Tada smo dobili blagoslov od njega da možemo da napravimo i fabriku, pa smo napravili prvu fabriku u Jugoslaviji. Zaposlili smo 100 ljudi, četiri fabrike, 400 ljudi i time smo napravili revoluciju! Meni premijer sedi u fotelji Lenjinovoj i kaže: "Prvi Jugoslovenski kapitalista, naš brat Srbin, sedi za Lenjinovim stolom" i tako smo počeli - prisetio se Bogoljub u emisiji "Amidži šou".

Podsetimo, bivša snajka Bogoljuba Karića, Jelena Karleuša, jednom prilikom otkrila je kako ju je tretirao tadašnji svekar.

BONUS VIDEO:



