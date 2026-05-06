Medijska ličnost Nikola Keljanović, poznatiji kao Ćaletov sin, govorio je pred našim kamerama kada je otkrio da je Željku Mitroviću tražio 500.000 evra za ulazak u Elitu.

Kako nam je tada priznao, do dogovora sa Željkom nije došlo jer je svota novca koju je tražio bila ogromna.

- Tražio sam 500.000 evra i da nemam kazne. Rekli su mi da nema šanse, a ja im odgovorio: "Neka vam tamo sedi Lepi Mića". Za mene je 100.000 evra sića, to mogu i sam da napravim - rekao je Keljanović.

Inače, Nikola se nedavno ponovo našao u centru skandala, nakon što su se pojavili nadovi da je bio intiman sa Majom Marinković.