Pevačica Goca Božinovska živi u porodičnoj vili u Surčinu sa sinom Mirkom Šijanom, njegovom snajkom Bojanom i unucima.

Iako mnogi smatraju da ga je očinstvo promenilo, Mirko je, kako se navodi, zadržao nezgodan temperament.

Goca je jednom prilikom otvoreno govorila o situacijama kada njen sin izgubi kontrolu, ističući da tada ume da baca stvari po kući, zbog čega se ona skloni kako bi izbegla konflikt.

- Moj Mirko je suvo zlato, majkin ceo svet, ali kad poludi i kad je nervozan sklanjam mu se s puta! Ume da baca stvari kad je nervozan, bežim iz kuće i sklanjam se da ne izvučem deblji kraj - otkrila je Goca Božinovska jednom prilikom.

Podsetimo, Mirko Šijan je obeležio 62. rođendan svog oca i posetio Zoranov grob.

Ljubav prema pokojnom Šijanu preneo je i na svoje sinove koji poštuju lik i delo svoga dede. Mališani su pritrčali grobu pokojnog deke i poljubili njegovu fotografiju na spomeniku.

Sve to Mirko je ponosno snimao i objavio na Instagramu, a ono što je privuklo pažnju jeste i statua u prirodnoj veličini koja se nalazi pored groba.

Podsetimo, Goca Božinovska je ranije govorila kako se plašila da Mirko ne završi kao njegov pokojni otac Zoran.

BONUS VIDEO:

