Rediteljka i rijaliti pobednica, Jelena Golubović, otkrila je sve o njenom odnosu sa partnerom i zbog čega je došlo do razvoda nekoliko dana pred prvu godišnjicu!

- Kažu da su razvod i stres na nivou smrti. Rekla sam ako meni, kao udatoj ženi, prvi Božić gde sam u braku muž ne unese badnjak, čemu se nada, kako će da ima prosperitet, kako će da zaradi? Kako će da nam krene i da pokrenemo biznis? Nama Bog neće dati bebu ako Božić ne doživimo zajedno i ako mi muž ne dođe i ne unese badnjak. Ne znam kojoj sreći se nada - počela je Jelena priču.

Kako kaže, ona je njega ubeđivala da ovaj praznik treba da provedu zajedno, ali je on ipak odlučio da ispred kuće sa roditeljima peče prase i da se "pred komšilukom pokaže koliko imaju i mogu".

- Njegovi su malograđani, njegova majka posle 40 godina uči decu da u Srbiji žive Srbijanci. Ako ne dođeš da mi uneseš badnjak šta ima da me zoveš, ne može da mi čestita telefonom, nije mi on švaler. Da me muž proda zbog praseta, da bi komšije videle koliki oni imaju ražanj? Čista seljačka posla - rekla je Jelena i dodala:

- Mene njegova majka Slavica ne voli, ja sam nedavno i zvanično u papirima postala gospođa Simikić i to je boli, što sam jedina žena koja nosi to prezime. Venčali smo se i u crkvi i u opštini što nju boli, jer je rekla da neće dati da se oženi u crkvi. Vređala me je i govorila loše o meni, do je meni pričala loše o njemu.

Osim toga, rekla je i da ju je suprug prevario, jer se lažno predstavio da je iz Bjeljine, a zapravo je iz mesta koji se zove Ugljevik.

- Išla sam kod njega za praznike. Njegovi ne voli nikoga, ni sebe. Svekrva je 40 godina bila učiteljica, tamo gde žive ima 4-5 ulica, za vreme koliko sam bila kod njega kući na praznike, tamo je bilo kao da je neko umro. Nema ni svetiljke ni jelke. Spremila je supu iz kesice i praznu pitu, a ja sam rekla da neću to da jedem.

- Maltretirali su me svi zajedno, on nikad nije seo da izađe iz sobe da popriča sa mojom mamom dok mene nema kući. Ja kad sam tamo pričam sa njegovom majkom, a ona mi krv popije. Njima niko ne dolazi u kuću takvi su to ljudi - govorila je Golubovićeva.

Brak joj je ličio na zatvor

- Držali su me u zatočeništvu, ja sam tamo bila nakon što sam operisala kičmu i oni su se tada užasno ponašali prema meni. Nigde me nije vodio, nije smeo, samo kod tih jednih prijatelja. Skroz drugačiji je mentalitet, njegova majka i dalje njegovom ocu pere noge. Stalno me je stresirala, čak i kada sam išla da primim injekciju pošto pokušavamo da imamo decu - prisetila se situacije Jelena i dodala:

- Tada sam toj prijateljici rekla: "Molim te, spasi me". Naljutio se zbog toga na mene, jer sam govorila probleme drugim ljudima.

Na pitanje kako je njen muž reagovao u tim situacijama, Jelena je rekla:

- Pred mamom ćuti, ništa ne može da joj odgovori. Vređaju me tamo kod njega čak me ni komšije te od roditelja ne poštuju jer vide kako me oni tretiraju. Otac ga je izbacio iz kuće za Uskrs jer sam se posvađala sa komšinicom koja me je uvredila. Tada sam pukla, sve mi se nakupilo. Sputavali su me, ništa mi nisu dali. Sumnjam da ćemo ostati zajedno jer on ako ne dođe za Božić ne treba ni da dolazi. Ja kao udata žena, sama da dočekujem Božić ne želim - govorila je Jelena Golubović ranije.

Alo/Kurir

BONUS VIDEO:



