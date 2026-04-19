Goca Božinovska je nedavno progovorila o prostituciji na estradi, te priznala da je i ona imala priliku da se na nastupima susretne s nepristojnim ponudama.

Svojevremeno je otkrila da joj je gazda lokala u kom je pevala nudio novac za intimne odnose.

- Uvek je to bilo prisutno, mi kolege smo znali između sebe šta se dešava i ko se time bavi. Dešavalo se da odem na tezgu, pojavi se neki gazda i pita: "Koliko da ti dam, koliko koštaš" - rekla je Goca, pa dodala:

"Zbog toga sam toliko tezgi izgubila u životu"

- Mislila sam da priča o tezgi, a on kao: "Ne, nego koliko koštaš posle tezge?". Ma marš bre, zbog toga sam toliko tezgi izgubila u životu. Ranije se to krilo, ali mi smo uvek između sebe znali koja se time bavi. Šta im vrede te prljave pare? Odeš u dva sa dva i to ti je to - rekla je svojevremeno za Svet-Scandal.

