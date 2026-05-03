Velika bura u javnosti se digla nakon ispovesti ćerke Goce Božinovske, Jelene Vučković , koja je u jednoj emisiji otkrila potresne detalje iz detinjstva.

Ona je sada objasnila na šta je tačno mislila kada je rekla da "ne bi bilo dobro kada bi iznela dublje stvari" u javnost.

Na samom početku je odmah stala u odbranu svoje majke, koju mnogi osuđuju u komentarima, a otkrila je i zbog čega se nerado seća detinjstva.

- Da vam nešto kažem iskreno, moja majka nije ništa kriva... Ja sam pričala o dedi, otac moje majke je bio čovek koji je dosta pio i bio je preke naravi... Stalno bi dolazio pripit i maltretirao baku i sve oko sebe..Bila sam mala i nemoćna, pa sam pokušavala da joj pomognem - istakla je Jelena za i dodala:

Moja majka je uvek bila uz mene, bila je mlada, borila se i radila. Svaki dinar koji zaradi poslala bi za nas da imamo lepo da živimo, ništa mi nije falilo što se toga tiče...

"Deda je bio težak čovek"

Jelena je navela da je baka trpela ozbiljno nasilje od strane dede, jer je on bio "preke" naravi kada popije.

Kasnije, Jelena je prešla da živi u Surčin, sa majkom i Zoranom Šijanom.

- Deda je bio težak čovek, znao je baku da povredi mnogo puta, pa smo se stalno sklanjale od njega... Onda sam počela da živim u Surčinu sa mamom i pokojnim Zokijem, tada smo čekali da se moja sestra Zorana rodi. Zoki je bio divan i prihvatio me kao svoje dete... baka i ja smo dosta vremena provodile sa njima. Deda je u međuvremenuo umro i moj život je krenuo u jednom lepšem smeru...

Pomenula je i Šijana, za kojeg tvrdi da ju je mnogo voleo, te i da je on zahtevao da se preseli iz sela i dođe da sa njima živi u Surčinu.

- Zoki me je puno zavoleo i rekao mami da se ja preselim da živim sa njima, ali ja nisam mogla od bake da se odvojim pa je i ona bila sa nama... Onda se sestra rodila, pa moj brat Miroslav, krenula sam u školu u Beogradu, baka je tu bila dosta i pomagala oko Zorane i Mirka. Najsrećniji dani su bili kad su mi se sestra i brat rodili...

Kako je na kraju napomenula, jako joj je "žao što bilo ko optužuje njenu majku za pomalo teško odrastanje".

- Žao mi je što moju majku osuđuju, ona je jedan veliki borac i čovek. Sve je uradila za mene brata i sestru - rekla je Jelena za "Telegraf.rs".

