Pevačica Goca Božinovska pre nekoliko godina otvoreno je govorila o odnosu sa porodicom Ražnatović, budući da se njen sin Mirko druži sa Cecinim sinom Veljkom, a i snaje im potiču iz iste porodice Rodić.

– Ma sve je u najboljem redu. Mirko i Bojana su super, idu kod Ražnatovića često. Oni su drugari pre svega, a onda i porodica. Pokušavali su da ih posvađaju, ali oni se slažu i vole. Ponekad odu zajedno na nekoliko dana negde da se malo odmore. Znam da bi neki zli jezici voleli da ništa ne valja, ali svi super funkcionišemo i nema razloga da se pričaju gluposti – kaže Goca, a na pitanje da li je upoznala Cecinog zeta Nemanju Gudelja, malo se brecnula:

– Ne komentarišem tuđe zetove, ne interesuje me. Ne pitam ko je kakav i šta je, svako ima pravo na svoj izbor. Ako je svima njima lepo, i nama je super. Volela bih da Anastasija bude srećna i zadovoljna, sve što želim svojoj deci želim i njoj. Mislim da je ljubav najvažnija i ako ti srce radi, sve je dobro. Gudelj je dobar momak, dobro dete, kvalitetan i uspešan – rekla je Božinovska za domaće medije pre nekoliko godina.

