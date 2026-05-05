Pevačica Zorica Brunclik mesecima je boravila u bolnici zbog zdravstvenih problema, a sada je prvi put detaljno govorila o teškom periodu i dijagnozi kroz koju je prošla. Istakla je da se danas oseća dobro i da je u fazi oporavka.

- Sad sam dobro, nema razloga da ne budem dobro. Bila je vrlo zeznuta situacija, divertikuloza debelog creva. Nisam doživljavala to ozbiljno, naučila sam te neke izraze posle ovoliko meseci u bolnici - rekla je u emisiji "Amidži šou", pa objasnila prirodu bolesti:

Dijagnoza Zorice Brunclik

- To znači da se upali debelo crevo i nastane balon koji se puni raznim prljavštinama, pa se zapuši i ako pukne… daleko bilo. Bog je rekao: "Nisi još za mene, treba da ostaneš tu, vrati se". Imala sam dve faze lečenja, prvo sam ležala u bolnici "Dragiša Mišović", a zatim u Kliničkom centru. Svakog dana me i dalje zove doktor i pita da li sam dobro. Jedan fizioterapeut mi je kuvao paradajz čorbu i ispunio želju, dok sam tražila prazan burek i svi su mi se smejali jer mi nisu dozvolili da ga jedem - govorila je ona.

Zorica je potom otkrila i rezultate analiza:

- CRP mi je bio 300, gvožđe 1. Ništa nisam osećala. To je odstranjeno operacijom, sve je rešeno - rekla je pevačica.

Šta je divertikuloza?

Divertikuloza je pojava malih kesastih proširenja (divertikula) na zidu debelog creva, najčešće uzrokovana ishranom siromašnom vlaknima, starenjem i povećanim pritiskom u crevima. Većina obolelih, naročito starijih od 60 godina, nema simptome, a ako se jave, to su blagi grčevi, nadutost i neredovna stolica. Leči se ishranom bogatom vlaknima.