Pre više od četiri decenije dogodila se magija. Izašao je album sa pesmama "Čačak, Čačak", "Duge noge" koji je za Milutin Popović Zahar uradio za Lepu Brenu i "Slatki greh".

Od te davne 1982. godine mnogo toga se promenilo, pa i odnos kompozitora s ovim zvezdama, ali pesme se i dalje se slušaju i veliki su hitovi.

- Uvek je bilo pokvarenosti u Tim muzičkim i estradnim vodama. Breni sam napravio milionske tiraže, sa mnogo pesama i nekoliko albuma... Ja sam pisao te zezačke pesme jer je ljudima bilo dosta kuknjave i zavijanja. Ona je na krilima te muzike za dva meseca postala megazvezda. Napravio sam joj četiri ploče koje su bile mega slušane. Ipak, neka ekipa iz PGP RTS-a htela je da preuzme Brenu pošto je mnogo para donosila, pa ju je banda uzela od mene i gurnula kod Bate Kovača i Marine Tucaković, da joj oni rade pesme. Brena me je za sitninu prodala. Spremao sam je za Evroviziju, napravio sam joj pesmu "Blondi sa Balkana" sa kojom bi mogla čuda da napravi, ali njoj su uradili i dali "Sitnije, Cile, sitnije", koja je bila poslednja na našem izboru. Onda je počela da se skida, jer joj je Saša rekao da je to dobro za posao. Tako se i slikala, pa je otkupljuvala sve I tiraže jer bi se u momentu pokajala. Pokušala je posle sa mnom da se pomiri, ali neuspešno. Ja sam od Ppepeljuge napravio kraljicu, a tako mi se vratilo. Više puta su me prodali, nije ona jedina - tvrdi Milutin Popović Zahar za Svet.

Kako vam se čini njegova supruga Suzana Jovanović?

"Deluje mi kao pristojna žena. Vrlo je skromna, jako mi se dopada kao čovek. Ima glasovni kvalitet, ali ima muža koji mi je simpatičan jer uspeva u plitkim nameštaljkama. Nikako mi ne idu jedno uz drugo. Ona mi liči na čestitu osobu koja je mogla da postane solidan pevač, ali on je nju spakovao u kuću. Ja mislim daona nije mnogo srećna. Nije sve u tim parama. One imaju upotrebnu vrednost ako su u laganim dozama."



Da li mislite da Aleksandra Prijović ide dobrim putem da jednog dana nasledi svekrvu Brenu?

- Bio sam u žiriju dok se ona takmičila. Zbog Željka Mitrovića odlazio u takmičenje, zemljak i mi je. Ona je bila jedno prosečno, obećavajuće mlado biće. Ali, naišla je na mudru, sujetnu ženu, koja bi i sve koji mogu po pesmi da je zasene, uvukla u porodicu, u svoje okruženje, da joj budu na oku i da ih drži pod kontrolom. Verovatno je i ona kao i svi mislila da će je udajom u tu kuću dodatno uzdignuti. Aleksandra je pevačica koja se lepo zbrinula, ali tako da ni jednog momenta ne zasmeta Breni. Da se nije udala za njenog sina, Brena bi se okumila sa njom. Voli da ima sve pod kontrolom, ali nije samo Brena takva - odgovorio je Zahrar.

Sa bivšom suprugom Gocom Lazarević imate dobar odnos. Kako ona pliva na estradi?

- Ona je majušna žena koja nije vešta sa tim igrankama i ne može da se održi. Kao što vrabac ne može da opstane među orlovima. Nije loše prošla u životu. Imamo dvoje dece, od kojih je jedna filmski reditelj, nagrađivan u Rusiji, ćerka profesor na akademiji. Moja druga ćerka, iz prethodnog braka je bila sekretarica Amfilohija, završila je književnost. Što se tiče porodice, tu sam spokojan, miran i zadovoljan postignutim.

Za Jelenu Karleušu ste rekli da hvata na skandale, je l' i dalje tako?

- Ona je i više od toga, ona je režiser skandala. Njeni skandali ne smetaju i ne vređaju. To je njeno sredstvo da bude u žiži. Ona je to usavršila. Jovana Jeremić pokušava to isto, ali je Karleuša mnogo markantnija u tome. Jelenu mrzi da peva, ima druge atribute, ne mislim na ženske, zna da nosi praznu popularnost koja se prima ovde kao ambrozija. Jelena kad peva, ja mislim da se zeza. Ali, za čestitku je to što je veliki borac i ume kao niko drugi da ni iz čega napravi nešto značajno i veliko. Ako je popularnost osobina, ona ju je sama napravila.



