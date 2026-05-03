Dragomir Despić Desingerica tokom gostovanja u jednom podkestu govorio je o svojoj kolekciji automobila. Tada je istakao da auto modela "Ševrolet Korveta", napravljen za "poginuti".

Nedugo zatim, pevač je baš sa tim autom sleteo sa puta, a sada se tokom ponovnog gosatovanja u istom podkestu osvrnuo na celu situaciju i do detalja ispričao trenutak incidenta koji je doživeo na putu.

- Auto je napravljen kad ga uzmeš, da gineš. Sve vreme dok sam ga imao razmišljao sam da što duže izdržim, a da ne poginem - poručio je na počerku Despić, pa nastavio.

- Išli smo na neki nastup u Valjevo. Nakon nastupa, moja supruga Nevena i ja smo krenuli direktno ka Crnoj Gori. Tada sam pomislio da može nešto da nam se dogodi. Stigli smo dole oko 7 ujutru. Odradili smo nastup, snimili spot i krenuli smo za Srbiju, u povratku se desilo da sam "ispravio krivinu" su sa tim autom. Sve se namestilo, da ostanemo živi. Obično se nikada ne vezujem, ali 20ak minuta pre krivine sam se vezao. Kako sam vozio, samo sam sleteo sa puta. Ništa se nije videlo, bio je mrkli mrak, šuma. Sleteo sam u kanal, nije bilo vode, ali je bilo jako blatnjavo. Da nije bilo stubića u koji sam udario, prevrnuli bi se sigurno - ispričao je Desingerica.

- U tom trenutku, sve ti prođe kroz glavu. Koliko je trajalo to sletanje, kao da je trajalo večnost, o svemu sam mogao da razmislim. Tad je tek krenulo ludilo sa medijima, moja ćerka je još uvek bila beba. Moje misli pre povratka su bile: "Šta ako sad poginem, kad kreće ceo gas sa muzikom i medijima." Dosta je muzičara tako završilo. Još sa tim prokletim autom... Kad sam bio u letu, bio sam u fazonu "jebiga". Smorio sam se, mislio sam da ću da poginem - nastavlja priču Dragomir.

- Nevena je kao leš bila, mislio sam da je mrtva. Pokušavam da dišem, pojas mi je polomio grudnu kost od udarca. Auto je krenuo da dimi. U tom trenutku mislio sam da je mrtva, bila je oklembešena oko pojasa. Budim je, pokušavam da otvroim vrata. U tom trenutku sam zaboravio, nisam znao kako da izađem iz automobila. Udario sam je jednom po glavi, ona ništa. Jaku ćušku sam joj udario, ona ne reaguje. Udarim joj drugi šamar, govorim joj "Ustaj". Odmah sam sebe okrivio, nisam mogao da prihvatim da je mrtva. Mislio sam da sam je ubio, treći put kada sam je udario, reko: "Ustaj, je*em li ti mamu!" Tu se probudila, govorim joj: "Izlazi iz auta, pokušavam da otvorim vrata, a ona govori: "Gde mi je fen za kosu" Jedva smo ostali živi, ona traži fen za kosu. Govorio sam joj da beži od auta, nisam znao da li će da eksplodira. Nevena govori: "Gde mi je fen, gde mi je telefon" i vraća se u kola, a ja bežim od auta. U tom trenutku sam pomislio: "Ako ona traži fen i telefon, gde su moje pare?" Ako gorimo, gorimo zajedno, ko ga je*e - govorio je muzičar u Dizel podkestu.

