Pevačica Zorica Brunclik je iskreno progovorila o bolesti i dugom procesu lečenja kroz koji je prolazila u prethodnom periodu.

- Bila je vrlo teška situacija, ali zaista nisam doživljavala ozbiljno. Toliko meseci sam bila u bolnici...Sad sam dobro, nema razloga da ne budem dobro. Bila je vrlo zeznuta situacija, divertikuloza debelog creva. Naučila sam te neke izraze posle onoliko meseci u bolnici. Operacijom je to sve rešeno, odstranjeno je. Molim mlade, a i starije, da idu na preventivne preglede. To ne boli, a posle bude kasno - rekla je Zorica u emisiju "Amidži šou", pa otkrila detalje bolesti:

- To znači da ti se upali debelog creva i izađe balon koji se puni raznim prljavštinama i to se onda zapuši i to ako pukne, daleko bilo. Rekao je Bog: "Nisi još za mene, treba da ostaneš tu, vrati se". Imala sam dve faze lečenja. Prvo sam ležala u jednoj bolnici, u drugoj fazi sam bila u Kliničkom centru. Svakog dana me zove doktor i dalje i pita da li sam dobro. Jedan fizioterapeut mi je kuvao paradajz čorbu, ispunio mi je želju. A ja sam tražila prazan burek i svi su mi se smejali. Nisu me pustili da jedem. Htela bih da se zahvalim i predsedniku Aleksandru Vučiću, on je ljudski reagovao, zvao je da pita kako sam i da li mi nešto treba. Poželeo mi je brz oporavak - izjavila je Zorica.

