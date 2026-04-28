Supruga Darka Lazića, Katarina Lazić, objavila je privatan snimak na svom Instagramu i pokazala peh koji je pevač doživeo.
Video snimak na kom se vidi kako je Darko pao sa ljuljaške je sve doveo do suza.
Naime, Katarina i Darko uživali su u svom dvorištu u Brestaču, te odlučili da sednu na ljuljaške koje se nalaze ispred kuće. Dok se Kaća lagano ljuljala, Darko se prevrnuo i pao sa sedišta.
Ona nije imala nikakvu reakciju, samo se okrenula i šokirano pogledala supruga koji se nalazio na podu. Celu situaciju su zabeležile sigurnosne kamere njihovog doma, što je ona odmah objavila na mrežama.
- Kad Darko misli da može da sedne na dečiju ljuljašku i moji refleksi kad neko padne od kako je ćerka Srna prohodala i pada svaki čas - napisala je ona uz emotikon koji plače od smeha.
