Supruga Darka Lazića, Katarina Lazić, objavila je privatan snimak na svom Instagramu i pokazala peh koji je pevač doživeo.

Video snimak na kom se vidi kako je Darko pao sa ljuljaške je sve doveo do suza.

Naime, Katarina i Darko uživali su u svom dvorištu u Brestaču, te odlučili da sednu na ljuljaške koje se nalaze ispred kuće. Dok se Kaća lagano ljuljala, Darko se prevrnuo i pao sa sedišta.

Ona nije imala nikakvu reakciju, samo se okrenula i šokirano pogledala supruga koji se nalazio na podu. Celu situaciju su zabeležile sigurnosne kamere njihovog doma, što je ona odmah objavila na mrežama.

- Kad Darko misli da može da sedne na dečiju ljuljašku i moji refleksi kad neko padne od kako je ćerka Srna prohodala i pada svaki čas - napisala je ona uz emotikon koji plače od smeha.

