Evropska komisija nije donela nikakvu odluku o zamrzavanju finansijskih sredstava za Srbiju, već samo procenjuje da li su ispunjeni postojeći uslovi za isplatu novca, što je uobičajena praksa. To je u ponedeljak rekao Markus Lamer, portparol Evropske komisije, odgovarajući na pitanja novinara da li je Komisija donela odluku o zamrzavanju sredstava EU za Srbiju i koje je tačno fondove zamrznula, preneo je hrvatski list "Jutarnji".

"Ranije je komesarka za proširenje Marta Kos rekla da su sve isplate za Srbiju zaustavljene jer je Srbija nazadovala u ispunjavanju uslova vezanih za vladavinu prava. Mediji su, očigledno pogrešno, objavili da su Srbiji zamrznuta sredstva u iznosu od 1,5 milijardi evra.

Objašnjenje koje je dao portparol Komisije u ponedeljak deluje kao demanti onoga što je ranije rekla komesarka Kos. Međutim, radi se o korišćenju različitih izraza, što je dovelo do pogrešne percepcije onoga što se zapravo dogodilo."

"Diplomate u Briselu pominju i mogućnost da je ovakva zbunjenost koju stvara Evropska komisija oko zamrzavanja ili nezamrzavanja fondova za Srbiju rezultat podela koje postoje u EU kada je Srbija u pitanju. Nije sporno da Aleksandar Vučić i dalje ima uticajne zaštitnike u EU uprkos rastućem nezadovoljstvu koje u Briselu vlada zbog postupaka Srbije.

Među njima se posebno pominje Evropska narodna partija (EPP), u kojoj je Vučićeva SNS pridruženi član. U ovoj stranci su pre više od godinu dana najavili da će „preispitati“ status SNS-a, ali čak i izvori iz EPP-a kažu da je to samo farsa i da Vučić tamo ima veliku zaštitu, te ne veruju da će biti konkretnih posledica. "

"Dakle, ništa se konkretno nije promenilo, osim što sada Komisija kaže da „procenjuje da li su ispunjeni postojeći uslovi za isplate“, ali da nikakve odluke o obustavi fondova za sada nema. Prošle nedelje jedan portparol Evropske komisije rekao je da EU „izražava žaljenje što Srbija još nije preduzela neophodne korake kako bi odgovorni za napade na severu Kosova bili izvedeni pred lice pravde“.

Međutim, osim „izražavanja žaljenja“, Evropska komisija do sada nije primenila nikakve konkretne mere prema Srbiji. U Briselu je strpljenje sve manje, ali i dalje, osim najava, nema konkretnih poteza. To što Komisija ne isplaćuje sredstva deo je uobičajene prakse koja važi i za druge zemlje korisnice, a ne posebna mera protiv Srbije. Na primer, Bosni i Hercegovini iz Plana rasta nije isplaćen nijedan evro jer nije ispunila uslove – i za to nije bila potrebna nikakva posebna odluka niti kaznena mera."





